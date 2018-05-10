Появилось фото тренировочной экипировки "Реала" на сезон 2018/2019

Теги реал мадрид

Появилось фото тренировочной экипировки "Реала" на сезон 2018/2019В сети интернет появилось фото тренировочной экипировки мадридского "Реала" на сезон 2018/2019. Выполнена она будет весьма оригинально:

Напомним, в "Реале" определились с будущим Себальоса. | soccernews.ru

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