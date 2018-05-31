Появилось фото третьего комплекта игровой формы "Арсенала" на сезон 2018/2019

В сети интернет появилось фото третьего комплекта игровой формы лондонского "Арсенала" на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в бирюзовом цвете.

Напомним, "Арсенал" подпишет молодого таланта ПСЖ. | soccernews.ru