Появилось фото третьего комплекта игровой формы "Арсенала" на сезон 2018/2019

Теги арсенал лондон

Появилось фото третьего комплекта игровой формы "Арсенала" на сезон 2018/2019В сети интернет появилось фото третьего комплекта игровой формы лондонского "Арсенала" на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в бирюзовом цвете.

Напомним, "Арсенал" подпишет молодого таланта ПСЖ. | soccernews.ru

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