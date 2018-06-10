Появилось фото третьего комплекта игровой формы "Ромы" на сезон 2018/2019

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Появилось фото третьего комплекта игровой формы "Ромы" на сезон 2018/2019В сети интернет появилось фото третьего комплекта игровой формы "Ромы" на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в желтом цвете.

Напомним, "Рома" рискует потерять одного из своих лидеров. | soccernews.ru

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