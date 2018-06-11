Появилось фото третьего комплекта игровой формы "Ювентуса" на сезон 2018/2019

1 Теги ювентус

Появилось фото третьего комплекта игровой формы "Ювентуса" на сезон 2018/2019В сети интернет появилось фото третьего комплекта игровой формы туринского "Ювентуса" на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в темных оттенках.

Напомним, "Ювентус" определился с кандидатами на замену Игуаину. | soccernews.ru

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Йаков

Охуенчик!!!

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