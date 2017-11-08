Появилось фото второго комплекта формы сборной России для Чемпионата Мира

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Появилось фото второго комплекта формы сборной России для Чемпионата МираВ сети интернет появилось фото второго комплекта формы сборной России для домашнего Чемпионата Мира 2018-го года. Над ее созданием потрудился дизайнер Франко Карабахаль.

Напомним, Нойштедтер считает, что у сборной России есть шанс выиграть Чемпионат Мира. | soccernews.ru

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