Появилось фото второго комплекта формы сборной России для Чемпионата Мира

В сети интернет появилось фото второго комплекта формы сборной России для домашнего Чемпионата Мира 2018-го года. Над ее созданием потрудился дизайнер Франко Карабахаль.

Напомним, Нойштедтер считает, что у сборной России есть шанс выиграть Чемпионат Мира. | soccernews.ru