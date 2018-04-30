Появилось фото второго комплекта игровой формы "Реала" на сезон 2018/2019

В сети интернет появилось фото второго комплекта игровой формы мадридского "Реала" на сезон 2018/2019. Выполнен он будет в темно-синем цвете.

Напомним, Зидан определился с заменой для Карвахаля в матче с "Баварией". | soccernews.ru