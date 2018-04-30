Появилось фото второго комплекта игровой формы "Реала" на сезон 2018/2019

Теги реал мадрид

Появилось фото второго комплекта игровой формы "Реала" на сезон 2018/2019В сети интернет появилось фото второго комплекта игровой формы мадридского "Реала" на сезон 2018/2019. Выполнен он будет в темно-синем цвете.

Напомним, Зидан определился с заменой для Карвахаля в матче с "Баварией". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
Полная таблица

топ-5 тегов