Появилось фото выездного комплекта формы "Милана" на сезон 2018/2019
В сети интернет появилось фото выездного комплекта игровой формы "Милана" на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в белом цвете.
Напомним, "Милан" ведет борьбу с "Торино" за форварда "Валенсии". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|91
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|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
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|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
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|Беневенто
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