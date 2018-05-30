Появилось фото выездного комплекта формы "Милана" на сезон 2018/2019

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Появилось фото выездного комплекта формы "Милана" на сезон 2018/2019В сети интернет появилось фото выездного комплекта игровой формы "Милана" на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в белом цвете.

Напомним, "Милан" ведет борьбу с "Торино" за форварда "Валенсии". | soccernews.ru

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