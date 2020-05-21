Появилось изображение домашней формы "Арсенала" на следующий сезон

Портал Footy Headlines представил изображение домашней формы лондонского "Арсенала" на следующий сезон.

Футболка выполнена в традиционных красном и белом цвете, но в этот раз добавлен зигзагообразный узор. Производителем экипировки является компания Адидас.

После 29 туров "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков. Отставание "канониров" от зоны Лиги Чемпионов составляет восемь очков.

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