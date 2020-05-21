Появилось изображение домашней формы "Арсенала" на следующий сезон

Теги арсенал лондон

Появилось изображение домашней формы "Арсенала" на следующий сезон

Портал Footy Headlines представил изображение домашней формы лондонского "Арсенала" на следующий сезон.

Футболка выполнена в традиционных красном и белом цвете, но в этот раз добавлен зигзагообразный узор. Производителем экипировки является компания Адидас.

После 29 туров "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков. Отставание "канониров" от зоны Лиги Чемпионов составляет восемь очков.

Не пропустите: Александр Ляказетт может быть наказан "Арсеналом" за употребление веселящего газа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, на сколько выросли долги "Манчестер Юнайтед"

Стало известно, на сколько выросли долги "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов