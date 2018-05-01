Появилось изображение домашней формы "Реала" на следующий сезон

Теги реал мадрид

Появилось изображение домашней формы "Реала" на следующий сезон

В интернете появились фотографии домашней формы мадридского "Реала" на сезон-2018/19.

Экипировка выполнена в традиционных белых цветах. На майке будут нанесены черные полосы на плечах.

Фото: Новая форма "Реала".

Эта форма похожа на ту, в которой клуб выступал в сезоне-2005/06.

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