Появилось изображение формы сборной Аргентины на Чемпионат Мира-2018

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Появилось изображение формы сборной Аргентины на Чемпионат Мира-2018
В интернете появились фотографии первого комплекта формы сборной Аргентины, в которой команда сыграет на Чемпионате Мира-2018.

Футболка выполнена в традиционном бело-голубом цвете, шорты – в темном. Экипировка изготовлена компанией Adidas.

Фото: Форма аргентинцев.

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