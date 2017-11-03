Появилось изображение формы сборной Аргентины на Чемпионат Мира-2018
В интернете появились фотографии первого комплекта формы сборной Аргентины, в которой команда сыграет на Чемпионате Мира-2018.
Футболка выполнена в традиционном бело-голубом цвете, шорты – в темном. Экипировка изготовлена компанией Adidas.
Фото: Форма аргентинцев.
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