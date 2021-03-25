Появилось изображение третьей формы "Барселоны" на следующий сезон

Теги барселона

Появилось изображение третьей формы "Барселоны" на следующий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал изображение третьей формы "Барселоны" на следующий сезон.

Футболка выполнена в желтом цвете. На ней изображен узор, символизирующий пять районов города Барселона. В центре майки расположен герб клуба.

В нынешнем сезоне "Барселона" занимает второе место в чемпионате Испании после 28 туров. В Кубке Испании клуб дошел до финала, где сыграет с "Атлетиком". В Лиге Чемпионов "Барселона" вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв ПСЖ (1:4, 1:1).

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