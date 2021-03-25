Появилось изображение третьей формы "Барселоны" на следующий сезон
Портал Footy Headlines опубликовал изображение третьей формы "Барселоны" на следующий сезон.
Футболка выполнена в желтом цвете. На ней изображен узор, символизирующий пять районов города Барселона. В центре майки расположен герб клуба.
Filtran la que podría ser la TERCERA EQUIPACIÓN del BARÇA— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 25, 2021
para la próxima temporada.
¿OPINIÓN? (Vía ‘Footy Headlines’) pic.twitter.com/QIaxdBKf4Y
В нынешнем сезоне "Барселона" занимает второе место в чемпионате Испании после 28 туров. В Кубке Испании клуб дошел до финала, где сыграет с "Атлетиком". В Лиге Чемпионов "Барселона" вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв ПСЖ (1:4, 1:1).
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Названы сроки проведения нового сезона АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14