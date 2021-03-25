Появилось изображение третьей формы "Барселоны" на следующий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал изображение третьей формы "Барселоны" на следующий сезон.

Футболка выполнена в желтом цвете. На ней изображен узор, символизирующий пять районов города Барселона. В центре майки расположен герб клуба.

Filtran la que podría ser la TERCERA EQUIPACIÓN del BARÇA

para la próxima temporada.



¿OPINIÓN? (Vía ‘Footy Headlines’) pic.twitter.com/QIaxdBKf4Y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 25, 2021

В нынешнем сезоне "Барселона" занимает второе место в чемпионате Испании после 28 туров. В Кубке Испании клуб дошел до финала, где сыграет с "Атлетиком". В Лиге Чемпионов "Барселона" вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв ПСЖ (1:4, 1:1).

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