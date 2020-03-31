Появилось изображения домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21

Портал Todo Sobre Camisetas опубликовал изображения домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21.

Домашний комплект выполнен в красном цвете, гостевой - в белом.

Официальная презентация формы российской национальной команды была перенесена на неопределенный срок. В марте сборная России должна была провести товарищеские матчи со Швецией и Молдовой, но поединки были отменены из-за пандемии китайского коронавируса.

Напомним, что из-за коронавируса на 2021 год было перенесено Евро-2020, в финальной стадии которого должна выступить сборная России.

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