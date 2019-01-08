Появилось косвенное доказательство, что "Спартак" сохранит Ерёменко

Появилось косвенное доказательство того, что "Спартак" сохранит полузащитника Романа Ерёменко как минимум до конца текущего сезона.

Как сообщают российские СМИ, 31-летний финн прибыл на медосмотр "красно-белых", а это противоречит утверждению, что клуб намерен расстаться с футболистом в январе.

Ранее стало известно, что хавбек, сыгравший в первой части сезона всего 7 матчей, отправится со "Спартаком" на первые два зимних сбора.

Не пропустите: "Спартак" может заблокировать переход Ананидзе в "Витесс". | http://soccernews.ru