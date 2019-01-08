Появилось косвенное доказательство, что "Спартак" сохранит Ерёменко

Теги спартак москвароман еременко

Появилось косвенное доказательство, что "Спартак" сохранит Ерёменко

Появилось косвенное доказательство того, что "Спартак" сохранит полузащитника Романа Ерёменко как минимум до конца текущего сезона.

Как сообщают российские СМИ, 31-летний финн прибыл на медосмотр "красно-белых", а это противоречит утверждению, что клуб намерен расстаться с футболистом в январе.

Ранее стало известно, что хавбек, сыгравший в первой части сезона всего 7 матчей, отправится со "Спартаком" на первые два зимних сбора.

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