Появилось новое подробное видео избиения директора "Спартака" Фетисова

Фото: сайт "Спартака"

Телеграм-канал Mash опубликовал более детальный ролик, на котором видна драка с участием директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова.

Судя по видео, менеджер "красно-белых" пытался урегулировать конфликт двух парней возле входа в бар на Новокосинской.

В итоге ситуация обострилась, сначала произошла перепалка, а потом Фетисов первым набросился на Жафяра Боровкова, но неудачно, а "ответка" отправила его в нокаут.

Теперь Фетисову предстоит длительное лечение, а Боровкову грозит уголовная ответственность по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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