Появилось новое видео, как ОМОН избивает фанатов "Спартака" в Ростове

В сети появилось новое видео с камер наблюдения, как сотрудники ОМОНа избивали фанатов "Спартака" после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2). На нем видно, что силовики нападают на болельщиков со спины.

Напомним, что после игры, которая проходила в "Ростове", фанатов "Спартака" заблокировали в подтрибунном помещении.

Во время избиения несколько фанатов были задержаны, предположительно, из-за использования пиротехники во время матча. Через несколько дней болельщиков отпустили.

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