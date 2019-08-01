Появилось новое видео, как ОМОН избивает фанатов "Спартака" в Ростове

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Появилось новое видео, как ОМОН избивает фанатов "Спартака" в Ростове

В сети появилось новое видео с камер наблюдения, как сотрудники ОМОНа избивали фанатов "Спартака" после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2). На нем видно, что силовики нападают на болельщиков со спины.

Напомним, что после игры, которая проходила в "Ростове", фанатов "Спартака" заблокировали в подтрибунном помещении. 

Во время избиения несколько фанатов были задержаны, предположительно, из-за использования пиротехники во время матча. Через несколько дней болельщиков отпустили.

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