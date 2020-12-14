Появилось новое видео конфликта после матча "Сочи" - "Спартак"
Telegram-канал "Мутко против" опубликовал новое видео конфликта после матча "Сочи" - "Спартак". На нем шведский нападающий московского клуба Джордан Ларссон пытается успокоить сербского тренера "красно-белых" Владимира Чепзановича.
Напомним, что конфликты произошли в перерыве и по окончании матча "Сочи" - "Спартак" (1:0). В перерыве главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско вступил в словесную перепалку с тренером вратарей "Сочи" Дмитрием Бородиным. Немец утверждает, что Бородин сказал: "Россия - не твоя страна и ты можешь уехать". Что касается Джанаева, то тренер спросил у голкипера "Сколько денег"?
Не пропустите: "Спартак" поддержал Тедеско после матча с "Сочи". | http://soccernews.ru
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