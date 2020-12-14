Появилось новое видео конфликта после матча "Сочи" - "Спартак"

Telegram-канал "Мутко против" опубликовал новое видео конфликта после матча "Сочи" - "Спартак". На нем шведский нападающий московского клуба Джордан Ларссон пытается успокоить сербского тренера "красно-белых" Владимира Чепзановича.

Напомним, что конфликты произошли в перерыве и по окончании матча "Сочи" - "Спартак" (1:0). В перерыве главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско вступил в словесную перепалку с тренером вратарей "Сочи" Дмитрием Бородиным. Немец утверждает, что Бородин сказал: "Россия - не твоя страна и ты можешь уехать". Что касается Джанаева, то тренер спросил у голкипера "Сколько денег"?

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