Появилось объяснение поступку арбитра, который взял автограф у Холанда
Фото: Твиттер @KickOffMagazine
Стала известна причина, по которой боковой арбитр из Румынии Октавьян Шовре, который обслуживал встречу 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией" (2:1), попросил автограф у 20-летнего нападающего "шмелей" Эрлинга Холанда.
Спортивный журналист Эмануэль Рошу в своем Твиттере разъяснил, что Холанд подписал желтую и красную карточки, которые в дальнейшем будут выставлены на аукцион. Все собранные средства пойдут на помощь людям, больным аутизмом. Именно это стало причиной того, что Шовре хотел заполучить автограф футболиста.
Haaland's signed cards will go to an auction to help people with autism.— Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2021
That's why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ
Также арбитр рассказал, что форвард "Барселоны" Лионель Месси очень заинтересовался тем, что целью является благотворительность. После одного из матчей аргентинский форвард подписал для Шовре девять карточек.
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