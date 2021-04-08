Появилось объяснение поступку арбитра, который взял автограф у Холанда

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Появилось объяснение поступку арбитра, который взял автограф у ХоландаФото: Твиттер @KickOffMagazine 
Стала известна причина, по которой боковой арбитр из Румынии Октавьян Шовре, который обслуживал встречу 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией" (2:1), попросил автограф у 20-летнего нападающего "шмелей" Эрлинга Холанда.

Спортивный журналист Эмануэль Рошу в своем Твиттере разъяснил, что Холанд подписал желтую и красную карточки, которые в дальнейшем будут выставлены на аукцион. Все собранные средства пойдут на помощь людям, больным аутизмом. Именно это стало причиной того, что Шовре хотел заполучить автограф футболиста.

Также арбитр рассказал, что форвард "Барселоны" Лионель Месси очень заинтересовался тем, что целью является благотворительность. После одного из матчей аргентинский форвард подписал для Шовре девять карточек.

Читать также: Арбитр попросил автограф у Холанда после матча "Манчестер Сити" - "Боруссия". Гвардиола отреагировал | http://soccernews.ru

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