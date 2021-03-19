Появилось расписание матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Появилось расписание матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Фото Deutsche Welle

Специалисты УЕФА сформировали календарь четвертьфинальных матчей Лиги Чемпионов.

6 апреля

"Манчестер Сити" - "Боруссия" Д

"Реал" - "Ливерпуль"

7 апреля

"Порту" - "Челси"

"Бавария" - ПСЖ

13 апреля

"Челси" - "Порту"

ПСЖ - "Бавария"

14 апреля

"Боруссия" Д - "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" - "Реал"

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