Появилось видео драки между фанатами брянского "Динамо" и "Спартака"

Теги спартак москвадинамо брянск

Появилось видео драки между фанатами брянского "Динамо" и "Спартака"

5 сентября в Брянске произошла массовая драка между болельщиками брянского "Динамо" и московского "Спартака", сообщает gorod-tv.com.

Инцидент произошел на улице Дуки в Советском районе Брянска. Фанаты подрались возле остановки "Гостиница Турист". Один из болельщиков был госпитализирован из-за полученных травм.

Матч 7-го тура Футбольной национальной лиги "Динамо" - "Спартак-2" должен был состояться 5 сентября, но поединок был отменен отменен из-за вспышки коронавируса в брянском клубе.

После шести матчей "Спартак-2" занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, "Динамо" - на 7-й позиции.

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