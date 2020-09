Появилось видео драки между фанатами брянского "Динамо" и "Спартака"

5 сентября в Брянске произошла массовая драка между болельщиками брянского "Динамо" и московского "Спартака", сообщает gorod-tv.com.

Инцидент произошел на улице Дуки в Советском районе Брянска. Фанаты подрались возле остановки "Гостиница Турист". Один из болельщиков был госпитализирован из-за полученных травм.

Russia. 05.09.2020

Second division: Dynamo Bryansk - Spartak Moscow II

The fight before the match in the center of Bryansk. pic.twitter.com/FAXgabZNzb