Появилось видео эмоциональной речи Кикнадзе на встрече с болельщиками "Локомотива"

Как сообщалось ранее, генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе вступил в перепалку с фанатами во время ежегодной встречи болельщиков с командой.

В сети появилось видео эмоциональной речи функционера.

Напомним, что болельщики остались недовольны решением руководства "Локо" не продлевать контракт с самым титулованным тренером в истории клуба Юрием Сёминым.

С 1 июня "железнодорожников" возглавляет серб Марко Николич.

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