Появилось видео эмоциональной речи Кикнадзе на встрече с болельщиками "Локомотива"
Как сообщалось ранее, генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе вступил в перепалку с фанатами во время ежегодной встречи болельщиков с командой.
В сети появилось видео эмоциональной речи функционера.
Напомним, что болельщики остались недовольны решением руководства "Локо" не продлевать контракт с самым титулованным тренером в истории клуба Юрием Сёминым.
С 1 июня "железнодорожников" возглавляет серб Марко Николич.
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