Появилось видео из раздевалки ПСЖ после победы над "Аталантой" в 1/4 финала ЛЧ

Опубликован ролик с эмоциями футболистов ПСЖ после волевой победы над "Аталантой" (2:1) в четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

Видео из раздевалки парижан выложил официальный твиттер телеканала RMC Sport.

Énorme explosion de joie des Parisiens dans le vestiaires après la qualification contre l'Atalanta



⚡ Marquinhos se lâche, la belle accolade de Tuchel et Nasser, la joie de Neymar, un Choupo en folie... le PSG fête en grande pompe sa qualification#ATAPSG #RMCChampions #UCL pic.twitter.com/YAq2WikOg7 — RMC Sport (@RMCsport) August 12, 2020

Напомним, что ПСЖ, проигрывая с середины первого тайма, забил дважды на последних минутах и завоевал первую за 25 лет путёвку в полуфинал ЛЧ.

Не пропустите: ПСЖ впервые за 25 лет вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru