Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым

Теги роман широковроссия

Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым

В сети появилось видео того, как бывший игрок сборной России Роман Широков избил судью в любительском матче.

Футболист напал на главного арбитра Никиту Данченкова. Футболист нанес ему удар кулаком в лицо, после чего бросился добивать упавшего судью со словами: "Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут".

Ранее сообщалось, что арбитр напишет заявление в полицию.

А еще: Широков напал на судью во время матча любительских команд| http://soccernews.ru
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