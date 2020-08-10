Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым

В сети появилось видео того, как бывший игрок сборной России Роман Широков избил судью в любительском матче.

Футболист напал на главного арбитра Никиту Данченкова. Футболист нанес ему удар кулаком в лицо, после чего бросился добивать упавшего судью со словами: "Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут".

Ранее сообщалось, что арбитр напишет заявление в полицию.

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