Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"
Сайт Sport24 в Twitter опубликовал видео избиения молодого футболиста "Локомотива" Максима Шпанцева после матча ЮФЛ-2 против "Чертаново".
После финального свистка Шпанцев и его одноклубник шли в раздевалку. В подтрибунном помещении один из игроков "Чертаново" стал обвинять Шпанцева в симуляции и затяжке времени во время матча. Максим стал толкаться с соперником и в этот момент к ним подбежали еще несколько игроков "Чертаново". Шпанцева толкнули на лестнице, он упал, а когда попытался подняться, то получил удар ногой в голову.
А вот видео с другой камеры. pic.twitter.com/YvTyvGQfhy— Sport24 (@sport24_ru) March 14, 2021
В больнице у Шпанцева диагностировали сотрясение мозга и перелом носа. Второй футболист "Локомотива" не пострадал. Полиция ведет проверку инцидента.
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