Появилось видео избиения российских журналистов в Греции

В сети появилось видео нападения болельщиков греческого ПАОКа на российских журналистов до и после матча 3-го тура отборочного раунда Лиги Чемпионов с московским "Спартаком" (3:2).

На матче «Спартак»–ПАОК за выход в Лигу чемпионов УЕФА греческие фанаты атаковали российских представителей прессы: pic.twitter.com/ZIPojzO2d7 — IZ.RU (@izvestia_ru) 9 августа 2018 г.

После матча представителей прессы взяли в самолет "Спартака", так как попытки нападения продолжились.

В Греции заявляют, что россияне сами спровоцировали фанатов.

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