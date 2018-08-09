Появилось видео избиения российских журналистов в Греции

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Появилось видео избиения российских журналистов в Греции

В сети появилось видео нападения болельщиков греческого ПАОКа на российских журналистов до и после матча 3-го тура отборочного раунда Лиги Чемпионов с московским "Спартаком" (3:2).

После матча представителей прессы взяли в самолет "Спартака", так как попытки нападения продолжились.

В Греции заявляют, что россияне сами спровоцировали фанатов.

| http://soccernews.ru. Не пропустите: Фанаты ПАОКа избили российских журналистов на матче со "Спартаком"

 

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