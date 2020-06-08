Появилось видео, как актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве

Теги спартак москва

Появилось видео, как актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве

Telegram-канал Baza опубликовал видео автомобильной аварию в Москве, которую устроил актер Михаил Ефремов, являющийся болельщиком "Спартака". 

Ефремов на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус. Водитель фургона серьезно пострадал и не может самостоятельно выбраться из транспортного средства.

Несколько месяцев назад 56-летний Евремов устроил дебош в аэропорту. Актера не пустили на борт самолета после чего он стал скандалить и нецензурно высказываться о России.

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