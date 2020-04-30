Появилось видео, как автомобиль бывшего игрока "Барселоны" устроил ДТП в Краснодаре

Теги амир натхо

Появилось видео, как автомобиль бывшего игрока "Барселоны" устроил ДТП в Краснодаре

Автомобиль, принадлежащий полузащитнику "Нымме Калью" Амиру Натхо, стал участником дорожно-транспортного происшествия в Краснодаре. Telegram-канал "Мутко против" опубликовал видео инцидента.

Авария произошла 29 апреля в Краснодаре. За рулем транспортного средства был бывший футболист майкопской "Дружбы" Алан Хаконов, который пытался уйти от преследования полиции. Хаконов врезался в два автомобиля, после чего был задержан.

Амир Натхо ранее выступал за "Краснодар-2", "Локомотив", ЦСКА, "Барселону Б" и другие клубы.

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