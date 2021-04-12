Появилось видео, как Гильерме оскорбляет фанатов "Спартака"

Фото: инстаграм Маринато Гильерме/Автор неизвестен

В сети появилось видео, как вратарь "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме показывал оскорбительные жесты в адрес фанатов московского "Спартака" во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Ранее стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит оскорбительных кричалок фанатов "Спартака" в адрес Гильерме. На заседание приглашены представители "Спартака", "Локомотива", и сам голкипер.

35-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. Голкипер родился в Бразилии, но в 2015 году принял российское гражданство. За сборную России провел 16 матчей и пропустил 17 голов.

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