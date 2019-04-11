Появилось видео, на котором Гулиев избивает пешехода

В сети опубликовали видео с участием игрока "Спартака" Аяза Гулиева.

Гулиев на автомобиле проезжал на красный свет и чуть не наехал на пешехода, который потом ударил по капоту машины. Гулиев сразу же вышел из авто и ударил пешехода. Потом вернулся к машине, однако снова отправился избивать человека.

Напомним, что пострадавший оказался американцем. В полиции Гулиев извинился и согласился оплатить ему лечение.

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