Появилось видео, на котором Гулиев избивает пешехода

1 Теги спартак москвааяз гулиев

Появилось видео, на котором Гулиев избивает пешехода

В сети опубликовали видео с участием игрока "Спартака" Аяза Гулиева.

Гулиев на автомобиле проезжал на красный свет и чуть не наехал на пешехода, который потом ударил по капоту машины. Гулиев сразу же вышел из авто и ударил пешехода. Потом вернулся к машине, однако снова отправился избивать человека.

Напомним, что пострадавший оказался американцем. В полиции Гулиев извинился и согласился оплатить ему лечение.

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Комментарии

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tolikserpukhov

Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать----- http://gg.gg/msblog

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