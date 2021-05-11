Появилось видео нападения на директора "Спартака" Фетисова

1 Теги спартак москва

Появилось видео нападения на директора "Спартака" Фетисова

Фото t.me/readovkanews

Телеграм-канал "Мутко против" опубликовал видеозапись с избиением директора департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антона Фетисова.

В ролике видно, как группа мужчин нападает на менеджера "красно-белых".

Фетисова избили в ночь с воскресенья на понедельник возле одного из московских кафе. Сейчас он находится в больнице.

Напомним, что у пострадавшего выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка. МВД возбудило уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".

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