Появилось видео нападения на директора "Спартака" Фетисова
Фото t.me/readovkanews
Телеграм-канал "Мутко против" опубликовал видеозапись с избиением директора департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антона Фетисова.
В ролике видно, как группа мужчин нападает на менеджера "красно-белых".
Фетисова избили в ночь с воскресенья на понедельник возле одного из московских кафе. Сейчас он находится в больнице.
Напомним, что у пострадавшего выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка. МВД возбудило уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".
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