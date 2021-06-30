Появилось видео с братом Кокорина, который арестован в Москве

Московская полиция арестовала Кирилла Кокорина, младшего брата форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, за пьяную драку с сотрудниками ресторана в Москве.

Кокорин и его друг Карен Григорян пытались попасть в ресторан при отеле, но их не пустили без QR-кода.

Ранее сообщалось, что Кокорин-младший и Григорян пытались заехать на территорию Центра международной торговли, где сегодня состоится прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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