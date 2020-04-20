Появилось видео с места гибели воспитанника "Локомотива"

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Появилось видео с места гибели воспитанника "Локомотива"

в Instagram moskovskiy_life Появилось видео с места гибели воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова.

Футболист совершал пробежку на улице, но внезапно упал и умер. Позже выяснилось, что причиной смерти игрока стала сердечная недостаточность.

22-летний Самохвалов являлся воспитанником "Локомотива". Он выступал за молодежный состав клуба и в его составе становился чемпионом России. У него остались жена и дочь.

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