Появилось видео с места кровавой аварии с участием экс-форварда "Спартака" Луиса Адриано

Теги спартак москвапалмейраслуис адриано

Появилось видео с места кровавой аварии с участием экс-форварда "Спартака" Луиса Адриано

Фото: инстаграм Луиса Адриано

Издание Gazeta Esportiva опубликовала видео с места кровавой аварии с участием нападающего "Палмейраса" Луиса Адриано, который ранее выступал за московский "Спартак".

Автомобиль с Адриано за рулем столкнулся с велосипедистом на парковке возле супермаркета. Футболист оказал пострадавшему первую помощь и вызвал медиков.

Стоит отметить, что форвард не имел права выходить из дома, так как заразился коронавирусом. Несмотря на это, Адриано поехал с матерью в супермаркет. 

Не пропустите: Бразильский клуб накажет бывшего форварда "Спартака" Луиса Адриано. | http://soccernews.ru
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