Появилось видео с места кровавой аварии с участием экс-форварда "Спартака" Луиса Адриано

Фото: инстаграм Луиса Адриано

Издание Gazeta Esportiva опубликовала видео с места кровавой аварии с участием нападающего "Палмейраса" Луиса Адриано, который ранее выступал за московский "Спартак".

Автомобиль с Адриано за рулем столкнулся с велосипедистом на парковке возле супермаркета. Футболист оказал пострадавшему первую помощь и вызвал медиков.

E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave pic.twitter.com/4MDDk27408 — denoca (@magodeeh) April 6, 2021

Стоит отметить, что форвард не имел права выходить из дома, так как заразился коронавирусом. Несмотря на это, Адриано поехал с матерью в супермаркет.

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