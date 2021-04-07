Появилось видео с места кровавой аварии с участием экс-форварда "Спартака" Луиса Адриано
Фото: инстаграм Луиса Адриано
Издание Gazeta Esportiva опубликовала видео с места кровавой аварии с участием нападающего "Палмейраса" Луиса Адриано, который ранее выступал за московский "Спартак".
Автомобиль с Адриано за рулем столкнулся с велосипедистом на парковке возле супермаркета. Футболист оказал пострадавшему первую помощь и вызвал медиков.
E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave pic.twitter.com/4MDDk27408— denoca (@magodeeh) April 6, 2021
Стоит отметить, что форвард не имел права выходить из дома, так как заразился коронавирусом. Несмотря на это, Адриано поехал с матерью в супермаркет.
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