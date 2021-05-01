Появилось видео со скандальным экзаменом Суареса по итальянскому языку
Фото Football Espana
Журналистам удалось раздобыть эксклюзивные кадры, как нападающий "Атлетико" Луис Суарес прошлой осенью сдавал экзамен по итальянскому языку.
Видео было снято скрытой камерой в университете Перуджи. Судя по ролику, тест даётся футболисту крайне сложно, однако это не мешает экзаменаторам выдать ему сертификат среднего уровня.
➡️ Sale a la luz el examen de italiano de @LuisSuarez9— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 30, 2021
"Bambino porta cocomero… cocomero… peperoni… frutta e verdura con il carrello"
"Niño trae sandía... sandía... pimientos... fruta y verdura con el carrito"
️ @RepubblicaTv pic.twitter.com/7pGtPLfisY
Позднее выяснилось, что в ситуации с уругвайцем есть коррупционная составляющая. Этим делом занялась прокуратура.
Между тем, трансфер Суареса в "Ювентус" из-за скандала сорвался, после чего форвард перешёл из "Барселоны" в "Атлетико".
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