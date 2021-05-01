Появилось видео со скандальным экзаменом Суареса по итальянскому языку

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Появилось видео со скандальным экзаменом Суареса по итальянскому языку

Фото Football Espana

Журналистам удалось раздобыть эксклюзивные кадры, как нападающий "Атлетико" Луис Суарес прошлой осенью сдавал экзамен по итальянскому языку.

Видео было снято скрытой камерой в университете Перуджи. Судя по ролику, тест даётся футболисту крайне сложно, однако это не мешает экзаменаторам выдать ему сертификат среднего уровня.

Позднее выяснилось, что в ситуации с уругвайцем есть коррупционная составляющая. Этим делом занялась прокуратура.

Между тем, трансфер Суареса в "Ювентус" из-за скандала сорвался, после чего форвард перешёл из "Барселоны" в "Атлетико".

Не пропустите: Суарес считает, что переход в другой клуб повредит Месси. | http://soccernews.ru
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