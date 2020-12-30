Появилось заявление АПЛ по ситуации с коронавирусом

Руководство Английской Премьер-Лиги прокомментировало ситуацию с матчем между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом". Встреча будет перенесена из-за нескольких заражений коронавирусом у гостей. Дополнительно в АПЛ заявили, что не планируют делать паузу в сезоне из-за участившихся случаев заражения.

"Матч между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" должен был пройти сегодня в Лондоне. Однако, после заседания совета АПЛ, был перенесен.

"Фулхэм" выступил с просьбой изменить время проведения игры, вследствие значительного увеличения числа положительных случаев COVID-19, а также появления у некоторых футболистов симптомов сегодня, — говорится в заявлении АПЛ. — Совет провел консультацию с медиками и принял решение отложить игру. Это стало мерой предосторожности.