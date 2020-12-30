Появилось заявление АПЛ по ситуации с коронавирусом

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Появилось заявление АПЛ по ситуации с коронавирусомРуководство Английской Премьер-Лиги прокомментировало ситуацию с матчем между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом". Встреча будет перенесена из-за нескольких заражений коронавирусом у гостей. Дополнительно в АПЛ заявили, что не планируют делать паузу в сезоне из-за участившихся случаев заражения.

"Матч между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" должен был пройти сегодня в Лондоне. Однако, после заседания совета АПЛ, был перенесен.

"Фулхэм" выступил с просьбой изменить время проведения игры, вследствие значительного увеличения числа положительных случаев COVID-19, а также появления у некоторых футболистов симптомов сегодня, — говорится в заявлении АПЛ. — Совет провел консультацию с медиками и принял решение отложить игру. Это стало мерой предосторожности.

Поскольку, в большинстве клубов АПЛ, количество положительных тестов минимально, премьер-лига по-прежнему полностью доверяет своим протоколам COVID-19 и будет продолжать проводить свои матчи по расписанию.

Читать также: The Athletic: матч "Тоттенхэм" – "Фулхэм" перенесен из-за коронавируса | http://soccernews.ru
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