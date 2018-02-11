Появился еще один кандидат на пост тренера "Челси"

"Челси" продолжает поиски нового наставника, который заменит Антонио Конте.

Как сообщает Mirror, если Конте уйдет в отставку в ближайшее время, то команду возглавит Марку Силва.

Однако отметим, что при таком сценарии Силва поработает в "Челси" до лета, а там, скорее всего, его сменит Луис Энрике.

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