Появился еще один кандидат на пост тренера сборной Италии

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может занять пост тренера сборной Италии.

Как сообщает Football Italia, в случае непопадания Италии на ЧМ-2018 нынешний тренер "Скуадра Адзурры" Джампьеро Вентура будет отправлен в отставку.

Напомним, что сегодня в Милане сборная Италии проведет ответный стыковой матч с Швецией. Первая игра закончилась победой шведов 1:0.

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