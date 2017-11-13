Появился еще один кандидат на пост тренера сборной Италии

Теги италиямассимилиано аллегри

Появился еще один кандидат на пост тренера сборной Италии

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может занять пост тренера сборной Италии.

Как сообщает Football Italia, в случае непопадания Италии на ЧМ-2018 нынешний тренер "Скуадра Адзурры" Джампьеро Вентура будет отправлен в отставку.

Напомним, что сегодня в Милане сборная Италии проведет ответный стыковой матч с Швецией. Первая игра закончилась победой шведов 1:0.

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