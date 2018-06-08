Появился еще один претендент на Роналду

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Появился еще один претендент на Роналду

Форвард "Реала" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает Football Italia, португалец после матча 1/4 финала Лиги Чемпионов имел разговор с представителями туринского клуба, однако переезд Роналду в Италию маловероятен.

Напомним, что на Роналду также претендуют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

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