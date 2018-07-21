Появился фаворит в борьбе за Пьянича

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Появился фаворит в борьбе за Пьянича

"Манчестер Сити" ближе всех приблизился к трансферу хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Как сообщает Football Italia, "горожане" готовы предложить за игрока 100 миллионов евро, а наставник клуба Хосеп Гвардиола уже пообщался с боснийцем по телефону.

Напомним, что на Пьянича также претендуют "Барселона" и "Челси".

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