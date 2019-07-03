Появился мультик о неудачах Месси в сборной Аргентины - в стиле Super Mario

Bleacher Report опубликовал мультфильм, посвященный выступлениям Лионеля Месси в сборной Аргентине.

Ролик создан в стиле игры Super Mario.

Messi just can't complete this game pic.twitter.com/Ha0SAGdzcB — B/R Football (@brfootball) 3 июля 2019 г.

Напомним, сегодня, 3 июля, в полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины проиграла Бразилии со счетом 0:2. Нападающий еще ни разу не выигрывал трофей в составе национальной команды.

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