Появился мультик о неудачах Месси в сборной Аргентины - в стиле Super Mario
Bleacher Report опубликовал мультфильм, посвященный выступлениям Лионеля Месси в сборной Аргентине.
Ролик создан в стиле игры Super Mario.
Messi just can't complete this game pic.twitter.com/Ha0SAGdzcB— B/R Football (@brfootball) 3 июля 2019 г.
Напомним, сегодня, 3 июля, в полуфинале Кубка Америки сборная Аргентины проиграла Бразилии со счетом 0:2. Нападающий еще ни разу не выигрывал трофей в составе национальной команды.
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|Индепендьенте
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|36
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|Тигре
|25
|36
|10
|Уракан
|25
|35
|11
|Ланус
|25
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|25
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|Альдосиви
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|Ньюэллз Олд Бойз
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|Банфилд
|25
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|Эстудиантес
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|Химнасия Ла-Плата
|25
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|Патронато Парана
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|20
|Росарио Сентраль
|25
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|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
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|22
|Бельграно
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|Сан Лоренцо
|25
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|Колон
|25
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|25
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|23
|26
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|25
|22