Появился неожиданный претендент на Балотелли

На форварда "Ниццы" Марио Балотелли появился еще один претендент из Италии.

Как сообщает Corriere della Sera, в подписании игрока заинтересована "Парма", которая в новом сезоне будет выступать в Серии А.

Напомним, что контракт Балотелли с "Ниццей" истекает предстоящим летом.

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