Появился неожиданный претендент на Бензема

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема заинтересовал свой бывший клуб "Лион".

Президент "ткачей" Жан-Мишель Ола признался, что уже вёл переговоры со звёздным футболистом, но тогда не удалось договориться о финансовых условиях личного контракта.

"У нас был разговор с Бензема по поводу возвращения. И он был открыт для этого. Но нам не удалось договориться по финансовой части. Было бы здорово, если бы он однажды к нам вернулся", - сказал функционер.

31-летний Бензема является воспитанником "Лиона", за первую команду выступал с 2004 по 2009 год, после чего перебрался в "Реал" за 35 миллионов евро.

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