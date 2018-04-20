Появился новый кандидат на пост тренера "Арсенала"

"Арсенал" продолжает поиски нового тренера, который со следующего сезона сменит Арсена Венгера.

Как сообщает Sky Sports, одним из кандидатов стал наставник "Селтика" Брендан Роджерс.

Отметим, что соглашение Роджерса с "Селтиком" действует до лета 2021 года.

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