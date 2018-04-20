Появился новый кандидат на пост тренера "Арсенала"

Теги арсенал лондонселтикбрендан роджерс

Появился новый кандидат на пост тренера "Арсенала"

"Арсенал" продолжает поиски нового тренера, который со следующего сезона сменит Арсена Венгера.

Как сообщает Sky Sports, одним из кандидатов стал наставник "Селтика" Брендан Роджерс.

Отметим, что соглашение Роджерса с "Селтиком" действует до лета 2021 года.

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комментарии
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Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!

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