Появился новый кандидат на пост тренера "Арсенала"

Теги арсенал лондон

Появился новый кандидат на пост тренера "Арсенала"

Ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле" Желько Бувач может возглавить "Арсенал".

Как сообщает Pravdabl, Бувач, который 17 лет был помощником Клоппа, решил начать самостоятельную карьеру и первым его клубом может стать "Арсенал".

Отметим, что Pravdabl в 2015 году первым сообщил о грядущем назначении Клоппа и Бувача в "Ливерпуль".

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