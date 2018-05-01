Появился новый кандидат на пост тренера "Арсенала"

Ассистент Юргена Клоппа в "Ливерпуле" Желько Бувач может возглавить "Арсенал".

Как сообщает Pravdabl, Бувач, который 17 лет был помощником Клоппа, решил начать самостоятельную карьеру и первым его клубом может стать "Арсенал".

Отметим, что Pravdabl в 2015 году первым сообщил о грядущем назначении Клоппа и Бувача в "Ливерпуль".

Читайте также: Луис Энрике потребовал у "Арсенала" сумасшедшую сумму на летние трансферы. | http://soccernews.ru