Появился новый кандидат на пост тренера "Челси"

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Появился новый кандидат на пост тренера "Челси"

"Челси" продолжает поиски нового наставника.

Как сообщает Express, "аристократы" попытаются заполучить наставника "Монако" Леонарду Жардима. Отмечается, что Роман Абрамович уже провел встречу с владельцем "красно-белых" Дмитрием Рыболовлевым.

Напомним, что нынешний тренер "Челси" Антонио Конте недавно заявлял, что готов продолжить работу в клубе.

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Аркаша, приглашай чабана усатого, будет еще и кукурузу сторожить, а то Гарик ему в душе по лысыне настучит.

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