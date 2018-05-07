Появился новый кандидат на пост тренера сборной Италии

Теги италиясимоне индзаги

Появился новый кандидат на пост тренера сборной Италии

Федерация футбола Италии рассматривает еще одного кандидата на пост тренера сборной.

Как сообщает Calcionews24.com, речь идет о наставнике "Лацио" Симоне Индзаги.

Ранее сообщалось, что новым тренером сборной может стать Роберто Манчини.

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