Появился новый кандидат на пост тренера сборной Италии

Федерация футбола Италии рассматривает еще одного кандидата на пост тренера сборной.

Как сообщает Calcionews24.com, речь идет о наставнике "Лацио" Симоне Индзаги.

Ранее сообщалось, что новым тренером сборной может стать Роберто Манчини.

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