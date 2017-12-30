Появился новый претендент на Коутиньо

В борьбу за хавбека "Ливерпуля" Коутиньо вступает "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com, тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью в январе хочет усилить команду, что по его мнению позволит догнать "Манчестер Сити" в турнирной таблице.

Напомним, что главным претендентом на Коутиньо считается "Барселона".

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