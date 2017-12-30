Появился новый претендент на Коутиньо

Теги ливерпульфилиппе коутиньоманчестер юнайтед

Появился новый претендент на Коутиньо

В борьбу за хавбека "Ливерпуля" Коутиньо вступает "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Goal.com, тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью в январе хочет усилить команду, что по его мнению позволит догнать "Манчестер Сити" в турнирной таблице.

Напомним, что главным претендентом на Коутиньо считается "Барселона".

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Каррика. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов