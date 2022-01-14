Появился новый претендент на пост главного тренера сборной Польши

Теги польша

Появился новый претендент на пост главного тренера сборной Польши

Фото инстаграм Марселя Коллера

Бывший наставник сборной Австрии Марсель Коллер может возглавить национальную команду Польши.

По информации Sport.pl, кандидатура 61-летнего специалиста рассматривается Польским футбольным союзом.

Помимо австрийской сборной Коллер ранее работал с "Вилем", "Санкт-Галленом", "Грассхопером", "Кёльном", "Бохумом" и "Базелем".

Сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы во "Фламенго" в конце декабря.

Напомним, что 24 марта поляки сыграют с Россией в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.

Не пропустите: Сборная России запланировала товарищескую игру перед матчем с Польшей. | http://soccernews.ru
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