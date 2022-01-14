Появился новый претендент на пост главного тренера сборной Польши
Фото инстаграм Марселя Коллера
Бывший наставник сборной Австрии Марсель Коллер может возглавить национальную команду Польши.
По информации Sport.pl, кандидатура 61-летнего специалиста рассматривается Польским футбольным союзом.
Помимо австрийской сборной Коллер ранее работал с "Вилем", "Санкт-Галленом", "Грассхопером", "Кёльном", "Бохумом" и "Базелем".
Сборная Польши осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы во "Фламенго" в конце декабря.
Напомним, что 24 марта поляки сыграют с Россией в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.
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