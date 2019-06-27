Появился новый претендент на пост тренера "Ньюкасла"

"Ньюкасл" все еще ищет замену наставнику команды Рафаэлю Бенитесу, который покинул клуб.

Как сообщает Sky Sports, тренер "Порту" Сержиу Консейсау желает поработать в английском клубе.

Португалец работает в "Порту" с 2017 года и завоевал с клубом чемпионский титул.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ "сороки" финишировали на 13-м месте.

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