Появился новый претендент на пост тренера "Ньюкасла"

Теги ньюкасл юнайтедпортусержиу консейсау

Появился новый претендент на пост тренера "Ньюкасла"

"Ньюкасл" все еще ищет замену наставнику команды Рафаэлю Бенитесу, который покинул клуб.

Как сообщает Sky Sports, тренер "Порту" Сержиу Консейсау желает поработать в английском клубе.

Португалец работает в "Порту" с 2017 года и завоевал с клубом чемпионский титул.

Напомним, что в минувшем сезоне АПЛ "сороки" финишировали на 13-м месте.

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