Появился новый претендент на проведение Суперкубка России
Ещё один город выразил готовность принять матч за Суперкубок России.
Чемпион и обладатель Кубка могут разыграть трофей в Саранске на "Мордовия Арене".
"Пока никаких документов на проведение матча за Суперкубок России не подавали, но готовы принять эту игру. После Чемпионата Мира в 2018 году общались с Российским футбольным союзом на предмет проведения матчей, неоднократно отправляли заявки, и сборная России уже играла здесь (в отборе Евро-2020). Они и РПЛ прекрасно знают возможности нашего стадиона, город", - цитирует министра спорта, молодёжной политики и туризма Мордовии Александра Савилова "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что на проведение матча претендует Калининград.
Не пропустите: "Зенит" и "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок России. | http://soccernews.ru
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