Появился первый трейлер фильма о легендарном футболисте Эдуарде Стрельцове



В сети появился первый трейлер фильма "Стрельцов".

Фильм посвящен легендарному футболисту Эдуарду Стрельцову. Роль форварда сыграет Александр Петров.

В прокат фильм выйдет 16 апреля 2020 года.

Стрельцов всю свою карьеру провел в "Торпедо". За сборную СССР сыграл 38 матчей и забил 25 голов. В составе московского клуба он становился чемпионом и обладателем Кубка СССР.

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